馬來西亞的人氣網紅「VALENT鄔唯」，擁有甜美臉蛋與34D魔鬼身材，在IG有近138萬追蹤，被視為是同鄉「鋼琴女神」李元玲的勁敵。近日鄔唯因「2023西門享樂祭」受邀來台，今17日她穿著超清涼開深V正面鏤空服裝在西門町熱舞，影片一PO瞬間吸引網友朝聖。

鄔唯曾多次來台，8月才穿著比基尼逛夜市，近期受邀出席台北舉辦「2023西門享樂祭」活動，其中「靠邊走電音放閃」DJ Show，更是由她來表演，14日先是Cosplay遊戲人物「不知火舞」，大秀傲人曲線，帶動現場氣氛及與粉絲互動送出禮物。

今17日鄔唯換上私服現身西門町捷運站6號出口，在著名的「Taipei」六色彩虹地景熱舞。能見到她穿著深V正面開洞白T，隨著舞步轉身背後全祼，下身則是搭配極短裙露出白色底褲，並配合音樂舞動，呈現波濤洶湧畫面，完美身材吸引現場目光。

24秒的短片PO出後吸引3.5萬人按讚，網友們紛紛留言「太美了」、「午安Valent姐姐! 跳的好可愛哦!」、「太可愛了」、「妳最正啦」、「水哦喜歡你」；但在西門町地標跳舞也有人留言「你不尷尬，尷尬的就是別人」。