大樂透第112095期今晚開獎。中獎號碼為34、05、12、24、20、13，特別號27；派彩結果，頭獎新台幣1.95億元1注獨得，在高雄市旗山開出。
今天大樂透頭獎在高雄市旗山區中山路4號來億發彩券行開出。
貳獎1注中獎，獎金201萬3785元。
大樂透加開14組100萬獎項開出情形，14組中開出3組，總中獎注數3注，其中3組為單注中獎，本期尚有11組100萬獎項未開出，將於次期（20日）繼續加開。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
大樂透第112095期今晚開獎。中獎號碼為34、05、12、24、20、13，特別號27；派彩結果，頭獎新台幣1.95億元1注獨得，在高雄市旗山開出。
今天大樂透頭獎在高雄市旗山區中山路4號來億發彩券行開出。
貳獎1注中獎，獎金201萬3785元。
大樂透加開14組100萬獎項開出情形，14組中開出3組，總中獎注數3注，其中3組為單注中獎，本期尚有11組100萬獎項未開出，將於次期（20日）繼續加開。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
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