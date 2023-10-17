大樂透第112095期今晚開獎。中獎號碼為34、05、12、24、20、13，特別號27；派彩結果，頭獎新台幣1.95億元1注獨得，在高雄市旗山開出。

今天大樂透頭獎在高雄市旗山區中山路4號來億發彩券行開出。

貳獎1注中獎，獎金201萬3785元。

大樂透加開14組100萬獎項開出情形，14組中開出3組，總中獎注數3注，其中3組為單注中獎，本期尚有11組100萬獎項未開出，將於次期（20日）繼續加開。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

大樂透連6摃 下期頭獎上看2億元
鈔票數到手軟！ 威力彩8.1億頭獎獎號開出
大樂透連4摃 下期頭獎上看1.5億 百萬加碼尚有20組未開出
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