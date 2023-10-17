上週在人民大會堂內，美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）懇求中國大陸領袖習近平與俄羅斯總統普丁保持距離，稱普丁在西方已成為不受歡迎的人，並強調普定阻礙了中國大陸的雄心壯志。然而中國大陸本週二（17）卻鋪紅地毯熱烈歡迎普丁，這是國際刑事法院（ICC）指控他在烏克蘭犯下戰爭罪以來的首次重大國外訪問。

據《華爾街日報》（WSJ）17日報導，普丁本週二上午乘坐飛機抵北京，國家媒體的影像顯示他在停機坪上與中國大陸商務部長王文濤熱情握手，並受到儀隊以及紅地毯歡迎接待。

2023年10月17日，俄羅斯總統普丁抵達北京參加「一帶一路」論壇，以及歡迎儀式。（美聯社）

過去2週北京一連串的外交活動，顯示美國在烏克蘭戰爭已經快20個月之後，未能切斷莫斯科和北京之間的聯繫。

俄羅斯和中國大陸的貿易聯繫正在迅速增加，中國大陸公司向俄羅斯出售許多由於美國制裁而難以從其他地方獲得的技術，包括半導體和工業機械。

與此同時，中國大路大量進口俄羅斯石油和天然氣，這些購買有助於填補莫斯科的財政。

本週，普丁訪問北京，以支持習近平的標誌性一帶一路倡議，該倡議在過去10年中利用鐵路、港口和其他項目擴大了中國大陸國際經濟影響力。

美國官員對這倡議始終抱持懷疑態度，部分原因是北京對一些參與國家造成的的高債務水平。