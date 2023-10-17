據全球市場調查機構Canalys發佈2023年第3季全球智慧手機市場報告稱，2023年第3季度全球前5大手機品牌中，三星、蘋果、OPPO均不同程度下滑，僅小米、傳音的市占率同比出現增長。尤其是排名第3的小米手機全球市佔率增至14%，是2021年第3季以來最高。

據《快科技》報導，進入2023年，小米在全球市場已經實現連續2個季度的環比穩健增長（Q1為11.3%、Q2為12.9%），在全球前5大手機廠商中，小米已連續13個季度穩居全球前3，持續保持中國手機品牌全球市場份額第1、全球第3的領軍席位。

市調機構Canalys指出，小米迅速抓住了全球市場的反彈機會，提供具有競爭力的產品和管道合作策略，如果能成功延續策略，未來將變成可持續的增長機會。

此外，在產品佈局方面，小米持續推進的高端化戰略也取得了階段性的跨越，構建了引領性的高端產品競爭優勢。今年8月，小米發佈全新折疊屏旗艦小米MIX Fold 3，開售5分鐘銷量就達到了上一代的2.25倍，刷新小米折疊屏旗艦的新紀錄。

報導說，小米集團董事長雷軍17日在微博發佈消息稱，小米全新的作業系統「小米澎湃OS」(Xiaomi HyperOS)正式版已完成封包，作為第一款搭載新系統的手機，小米14系列已交付工廠開始生產，即刻起，小米澎湃OS將逐步接替MIUI。

天風國際分析師郭明錤近日也發文表示，小米2024年手機出貨量將實現雙位數增長，4Q23和2024年利潤有望超越市場預期。小米已是全球知名品牌企業，全球化佈局是小米較一般中國品牌更有競爭優勢的地方，小米手機業務將重拾增長超預期。