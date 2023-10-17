巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前突對以色列發動突襲，引來以軍的大規模空襲報復。前立委郭正亮指出，這次戰爭不只讓以色列與沙烏地阿拉伯關係的正常化產生問題，還讓「美版一帶一路」也跟著告吹。美版一帶一路指從印度孟買走海路到阿聯酋杜拜，接鐵路經過沙烏地首都利雅德，至以色列的海法，最後走海路到終點希臘雅典的港口比雷埃夫斯，進入歐陸。由於不像中國大陸有公營企業體制，推此計畫簡直跟做夢一樣。

「第一時間我們就說那個是玩假的，而且還要經過兩個海洋！」郭正亮17日在《頭條開講》節目表示，他不是一個都是陸路，還有兩個港口，還要過海洋到孟買去，「那簡直跟做夢一樣嘛！」不過這個話柄，沙烏地阿拉伯是有點被動，「就是拜登來嘛，要吹牛就讓你吹！」

「可是這個是接以色列，所以沙烏地阿拉伯跟以色列關係正常化，就是一個重要計畫！」郭正亮強調，如果沙以關係正常化告吹，那這個當然就吹了！然後6000億到現在一個case也沒有，歐盟還有另外一個，推出3000億，那個也沒有case，「我就跟你講，這個跟體制有關啦！」

郭正亮提到，剛剛跟蔡正元在一起，他說以他投資銀行出身，介入公共工程，他們是五年要回收的！除非是世界銀行，世界銀行可以貸比較久。「那中國大陸，還有貸款貸到40年的！」這如果不是國家的政策銀行，是不可能做到的，他的企業也都是公營的，所以才能配合國家。

郭正亮指出，這就是一個歷史的偶然，中國大陸剛好是這樣的體制，所以一帶一路他可以撐得出來，「不然我不認為有任何國家撐得出這樣的東西啦！你還要政黨輪替耶！」美國一政黨輪替，連氣候變遷法案都不見了！怎麼可能這樣撐十年？「而且要投入大量的資金耶！」