人氣實況主「妲妲咬果凍」以一張甜美臉蛋和火辣身材，加上輕鬆有趣的談吐，讓她只要開直播都能吸引許多粉絲支持。最近妲妲在社群分享被小學同學找去「私人招待所」工作，對方祭出時薪1千元的待遇，沒想到她拒絕後卻遭言語羞辱，她一臉問號傻眼說，「超派」。

妲妲17日在Instagram限時動態發文，提到有一位國小女同學私訊她個人臉書，先誇獎她長得還可以，問她要不要去她那裡工作，介紹那邊類似私人招待所，待遇是時薪1千元，但沒有透露要做哪些事情。

妲妲透露遭國小女同學找去私人招待所工作，拒絕後竟被對方言語羞辱。（圖／摘自妲妲咬果凍Instagram）

當下妲妲直接拒絕對方，怎料，女同學竟然翻臉比翻書還快，嗆聲給她機會卻不給臉，「活該永遠是薪水底層」；妲妲被對方無情羞辱，讓她瞬間滿臉問號，也立刻跟隨超流的說那位女同學「超派」，還好奇粉絲們遇到這種狀況會怎麼樣、說什麼話。

其實妲妲不只有誘人的外貌，今年過年期間還與北市政府警察局士林分局聯手反詐騙宣導，拍攝影片讓民眾對投資、假檢警和解除分期付款等手法更加了解，讓粉絲們看到有別於平日在直播可愛呆萌的模樣。