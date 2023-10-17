人氣實況主「妲妲咬果凍」以一張甜美臉蛋和火辣身材，加上輕鬆有趣的談吐，讓她只要開直播都能吸引許多粉絲支持。最近妲妲在社群分享被小學同學找去「私人招待所」工作，對方祭出時薪1千元的待遇，沒想到她拒絕後卻遭言語羞辱，她一臉問號傻眼說，「超派」。
妲妲17日在Instagram限時動態發文，提到有一位國小女同學私訊她個人臉書，先誇獎她長得還可以，問她要不要去她那裡工作，介紹那邊類似私人招待所，待遇是時薪1千元，但沒有透露要做哪些事情。
當下妲妲直接拒絕對方，怎料，女同學竟然翻臉比翻書還快，嗆聲給她機會卻不給臉，「活該永遠是薪水底層」；妲妲被對方無情羞辱，讓她瞬間滿臉問號，也立刻跟隨超流的說那位女同學「超派」，還好奇粉絲們遇到這種狀況會怎麼樣、說什麼話。
其實妲妲不只有誘人的外貌，今年過年期間還與北市政府警察局士林分局聯手反詐騙宣導，拍攝影片讓民眾對投資、假檢警和解除分期付款等手法更加了解，讓粉絲們看到有別於平日在直播可愛呆萌的模樣。
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