內湖分局結合公益路跑活動，到場進行交通安全、反詐騙宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方統計，北市今年1月至10月12日止，共發生行人A1類死亡道路交通事故計21件，經分析行人自身有違規情形共計15件，違規項目包括10件闖紅燈、5件擅自穿越車道，皆因未遵守交通規則而逕自穿越路口導致發生事故。

為防範交通事故發生、預防民眾受詐騙，北市警內湖分局結合台北市電器商業同業公會主辦的「2023反詐騙電器盃節能公益路跑」活動，辦理交通安全及反詐騙宣導，透過設置宣導攤位、打彈珠遊戲及發送宣導品等生動活潑方式，將「秒數不夠不要過」、「穿越馬路要看左看右」、「1聽、2掛、3查」等交通安全及反詐騙觀念深植民眾心中。

內湖分局表示，行人穿越馬路時，應行走行人穿越道並依號誌指示通過路口，過程中應注意左右來車，確保用路安全；也提醒接到詐騙集團假冒電商來電，稱訂單錯誤、誤選分期付款等眾多理由要求操作ATM、網路銀行或購買遊戲點數時，應立即掛斷電話，並撥打165檢舉。