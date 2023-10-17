台籃SBL球星吳季穎遭踢爆打假球，籃球界瞬間炸鍋。就有網友不解表示，新聞報導吳季穎和裕隆集團小公主嚴珮瑜疑似交往中，如果屬實，將來得到的一定更多，為何還要打假球？

原PO在PTT台籃版表示，吳季穎住豪宅、開名車、賣名表，沒有個幾百、幾千萬根本搞不起來，如果是嚴家千金資助就更奇怪了，如果跟嚴家千金交往，從那邊可以拿到的錢一定比打假球還多，但打假球、放水最多6場300萬，為何還要鋌而走險？

吳季穎幫助裕隆奪下睽違13年冠軍，卻在賽季結束後無預警離隊，當時就引發外界議論。(圖／中華籃協提供)

不少鄉民反駁原PO看法，紛紛留言：「你以為18歲千金可以掌握集團財務哦」、「只是個千金，頭上還有媽媽耶」、「千金有個鬼錢啊，頂多自己生活寬裕而已」、「老爸老媽有錢不代表你有錢，一堆星二代都給你看過了」、「他媽現在身強體壯，而且還反對女兒跟對方交往耶」，另一派人則表示：「沒有人會嫌錢多吧」、「現賺300萬已經很有魅力了」。

有「神經刀」之稱的吳季穎上賽季幫助裕隆奪下睽違13年的冠軍，卻在賽季結束後無預警轉戰台啤，讓許多人相當震驚，如今卻爆出是因打假球遭球團開除，本人LINE對話紀錄也被公開，稱「賽季又不可能每場都贏，挑個4~6場放水就好了」，據了解，一場假球吳季穎可拿30至50萬酬勞。

對於吳季穎假球風波、以及祕戀嚴家千金一事，士檢已分案查辦，吳本人回覆僅是玩笑話，會虛心檢討接受調查；台啤則是立即停薪處置，後續視調查情形，不排除開除；裕隆集團則稱吳季穎與嚴珮瑜僅是好友，外界勿有過多聯想。