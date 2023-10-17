世界羽聯BWF世界巡迴賽超級750系列丹麥羽球公開賽，台北時間17日下午展開首日賽程，世界排名第4的台灣女單一姐戴資穎深夜首輪32強出賽，歷時35分鐘順利21比11、22比20直落2解決新加坡世界第21楊佳敏，收下雙方生涯交手4連勝，這也是小戴生涯在BWF賽事的第499勝，距離500剩里程碑，只剩一步。

首局戴資穎打出5比0精彩的開局，並以11比4、7分領先進入技術暫停，回來後小戴遇亂流，被楊佳敏拚出連得5分氣勢，瞬間讓分差只剩2分，所幸小戴及時止血，並回敬另一波5比0強攻再拉開分差，21比11搶下首局。

第2局楊佳敏率先得分，取得3比0領先，不過戴資穎很快追平，接著楊佳敏再5比3超車，小戴透過5比0攻勢要回領先，接下來雙方分差多次在兩分、一分之間來回，不過小戴還是11比9領先進入技術暫停；下半局楊佳敏數度將分數反超，該局尾聲關鍵時刻小戴的發揮也不馬虎，20比18率先出現2個賽末點，楊佳敏一度又追成20比20平，小戴穩住陣腳再連下2分鎖定勝利。

世界排名第35的寶島女單選手宋碩芸，21比11、21比15力退世界排名第17的韓國選手金佳恩，將雙方生涯對戰追成1勝1敗；世界排名第39的台灣混雙組合李哲輝／許雅晴，32強賽21比15、21比13擊敗世界第13的泰國組合蘇帕（Supak Jomkoh）／蘇琵莎拉（Supissara Paewsapran）；成都世大運混雙金牌葉宏蔚／李佳馨力戰3局擊敗馬來西亞組合吳塤閥／賴潔敏，也搶進16強。