探討現代人婚姻關係的公視影集《你的婚姻不是你的婚姻》總計入圍11項金鐘獎，藍葦華憑藉《尾號1314》入圍迷你劇集男主角獎，夏于喬以《梅莉》入圍迷你劇集女主角獎，兩人17日出席公廣集團金鐘入圍茶會。夏于喬表示，這是她第一次以演員身分入圍，之前都是以主持人入圍金鐘獎，「老公得知入圍，比我還開心，他很開心我的努力有被看到」。
夏于喬覺得，她最緊張的時候應該會是攝影機帶每個入圍者的臉部表情，「這時表情管理很重要！好可怕好尷尬喔！看過入圍者笑得很僵。」她說私下請教入圍過9次、得獎兩次的藍葦華，結論是她想吃「肌肉鬆弛劑」幫助臉部肌肉放鬆。
藍葦華透露自己第一次入圍時真的很緊張，緊張程度已經超過人身體能承受，擔任護理師的老婆建議他帶一、兩顆鎮定劑，他曾經兩次出席典禮都有吃，「這次應該不用啦，沒有以前那麼亢奮、緊張」，被問看別人拿獎心裡會罵髒話嗎？「看罵多罵少，1個字、3個、還是5個字，因為心裡還是有期待」。
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