不讓首輪賽況有任何懸念，中華男足在世足亞洲區資格賽兩回合總計7比0淘汰東帝汶，晉級第2輪的36強小組賽。隊長吳俊青賽後強調，大勝過關證明中華男足不是需要在首輪跟弱隊拚搏的球隊，「我們要讓下個階段的對手知道，我們沒有這種容易被擊敗。」矢志下輪能有突破跟作為。

近3屆世足的亞洲區資格賽賽制相近，首輪先讓低排名球隊捉對廝殺後，第2輪踢主客雙循環小組賽，第3輪開始結合亞洲盃資格賽。中華男足在2018世足資格賽，就於首輪遭遇汶萊，最終兩回合總計2比1驚險晉級；上屆資格賽雖靠排名直進第2輪，對第4檔次的尼泊爾卻兩戰全敗，從未在第2輪小組賽取分。

中華男足新秀前鋒游耀興（右）在系列賽兩度攻破東帝汶大門。（李弘斌攝）

「回顧我們的歷史，我們一直維持在140到160名之間，卡在世足資格賽第2輪。」吳俊青說，現在已經完成闖過首輪的任務，接著的目標是在第2輪拿到積分，甚至挺進第3輪，「為此我們不能放鬆，希望創造更多不一樣的回憶跟結果給大家。」

中華隊總教練懷特表示，這次雖然大勝晉級，卻未必容易，因為中華隊過去也曾爆冷輸給弱旅。吳俊青則說，球員們賽前討論，「由我們決定這場比賽，而不是對手！」中華隊要習慣自己是下個層級的球隊，這次兩回合7比0的大勝，算是跟下輪對手阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞叫板。

中華隊的第2輪賽事將於11月16日展開，首戰作客D組第1檔強敵阿曼，21日預計在台北田徑場對陣第3檔的馬來西亞，則是中華隊想創造歷史絕對要拿下的一戰。吳俊青說：「我們第1場會去客場，是很大的挑戰，我們會全力去進行。」