國道1號南下47K五楊行經桃園龜山路段，今天晚上發生客運火燒車事故，車輛因不明原因起火，桃園市消防局人員趕往時，15名民眾已經自行下車，所幸沒有人員傷亡。（摘自高速公路1968網站）

國道1號南下47K五楊行經桃園龜山路段，今天晚上發生客運火燒車事故，車輛因不明原因起火，消防人員趕往時，駕駛、乘客共15人已經自行下車，所幸沒有人員傷亡。目前火勢已經撲滅，15人由接駁車接走，詳細事故原因仍需調查。

國道警方10時3分接獲報案，指五楊47K南下發生火警，新北市、桃園市消防局趕往救援，火勢巨大，幾乎整台客運燒成骨架。所幸車上15人都已經下車，並沒有人受傷。10時37分民眾搭乘接駁車離開。目前消防已經處理完畢，剩車輛還須拖吊離開，火災發生原因還需火調人員釐清。