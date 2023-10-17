不論男女都有一部份人有處女或處男情節，也有些人則是偏向婚後再發生性行為，但一名女網友透露，朋友知道快30歲的她還是處女後，竟常常酸言酸語，且告知對方自己感覺不舒服後，還被回「你也太玻璃心了吧」，讓她更難過了。

一名女網友昨（16）日在「Dcard」表示，雖然她有交過男朋友，但因為想要婚後再發生性行為的關係，到現在都還是處女，沒想到朋友得知後竟常常說「通常超過25歲還沒破處給人感覺很沒行情耶」、「通常大齡處女都是因為長得醜，沒人要才沒辦法破處」、「你都不覺得自己很可憐嗎」等話來挖苦她，且明確告知自己不舒服後，對方還稱只是玩笑，一副不覺得自己有錯的樣子，讓她氣憤又難過。

其他女網友看完後都認為「你唯一該做的就是別繼續把這種人當朋友」、「嗆她為了彰顯自己有行情，隨便找人破處，這樣有比較好嗎」、「我朋友也很愛說我母單」、「有人就是嘴賤，聽聽就好，不要在意」、「跟別人做過代表很有行情？什麼破X價值觀」。

男網友則紛紛坦承「拜託，處女行情才高好嗎」、「堅持自我就好，我也是處男啊」、「處女大加分好不，妳朋友可能眼紅吧」、「身邊一堆26、27歲還是處女的同事，根本超加分，倒不如說還沒過25歲就性經驗對象一堆的女生才讓人卻步」。