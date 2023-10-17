周星馳電影《西遊.降魔篇》裡，玄奘法師降妖除魔的終極法寶竟是《兒歌三百首》，逗笑不少觀眾。但沒想到用兒歌折磨敵人的做法，如今竟真實在以巴戰爭中上演？近日一段影片曝光以色列對被捕的哈瑪斯成員實施「酷刑」，居然是連聽8小時以上的兒歌；影片曝光引發網友熱議。媒體人謝寒冰17日在《國民大會》節目強調，戰爭進行至此，最擔心的是以色列下一步會不會真的攻進加薩？如果真的這樣，地獄就要開始了。

「那個兒歌，我覺得還好啦，你家附近如果有夾娃娃機店，你一整天都在聽那個東西！」謝寒冰提到，「夾娃娃機常常重複在放，沒完沒了地放，我常常聽啊！所以我覺得還好啦，但是也不排除有些人真的會受不了！」因為有些人沒辦法忍受一直重複不斷的東西，他可能就會崩潰。

主持人謝曜州指出，因為他是在矇著眼睛的情況下，你也不知道會怎麼處置我？然後一直聽、一直聽，就覺得很折磨？以前當兵時，如果老兵怠惰，叫他叫不動，什麼都擺爛，連長就叫他坐在連隊的沙發上，坐一整天，除了上廁所、吃飯以外，就是坐著，就看到他很痛苦很掙扎！

謝寒冰強調，這就是限制行動，人不能動其實是很痛苦的一件事情，所以人被俘虜、被抓了、被限制行動這種恐懼，是很難形容的。那跟我們經過夾娃娃機店，當然是有所不同的。只是說現在戰爭進行到這個階段，我們最擔心的是他下一步行動，會不會真的攻進加薩？

謝寒冰直言，「他如果真的攻進加薩，我覺得地獄就要開始了！」