據中國中車公司（CRRC）官方微博消息稱，中車長春軌道客車公司與塞爾維亞建設、交通和基礎設施部正式簽署塞爾維亞高速動車組車輛採購合約。這是中國引以為傲的國產高速動車組首次出口至歐洲國家，預計2025年投入使用。
據《快科技》報導，此次簽約列車為動力分散型電力動車組，包括20輛（5列）高速動車組，車輛採用4輛編組（2動2拖），最高運營時速200公里，計畫將於2025年完工後投入使用。
據中國中車表示，此次簽約的高速動車組是基於技術成熟、安全可靠的技術平台，根據歐洲互聯互通技術規範（TSI）和歐洲技術標準，以及匈塞鐵路具體需求，為匈塞鐵路量身打造的電動車組，具有更智慧、更綠色、更舒適等特點。依據歐洲行業標準，這也是中國時速200公里以上高速動車組首次出口歐洲。
報導說，匈塞鐵路是中國與中東歐國家共建「一帶一路」的標誌性專案，線路全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，匈牙利境內長158.6公里。該項目投入運營後，匈塞兩國首都之間的旅行時間將由8小時縮短至3小時。
塞爾維亞總統武契奇16日乘飛機抵達北京首都國際機場，參加17日至18日舉行的「一帶一路」高峰論壇。武契奇表示，塞中高度互信、友誼真摯，「每次訪華我都有回家的感覺。」塞方對中方的有力支持幫助銘記在心，堅定致力於對華友好。
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