據中國中車公司（CRRC）官方微博消息稱，中車長春軌道客車公司與塞爾維亞建設、交通和基礎設施部正式簽署塞爾維亞高速動車組車輛採購合約。這是中國引以為傲的國產高速動車組首次出口至歐洲國家，預計2025年投入使用。

據《快科技》報導，此次簽約列車為動力分散型電力動車組，包括20輛（5列）高速動車組，車輛採用4輛編組（2動2拖），最高運營時速200公里，計畫將於2025年完工後投入使用。

中車長春軌道客車公司與塞爾維亞正式簽署塞爾維亞高速動車組車輛採購合約。（圖／央視新聞）

據中國中車表示，此次簽約的高速動車組是基於技術成熟、安全可靠的技術平台，根據歐洲互聯互通技術規範（TSI）和歐洲技術標準，以及匈塞鐵路具體需求，為匈塞鐵路量身打造的電動車組，具有更智慧、更綠色、更舒適等特點。依據歐洲行業標準，這也是中國時速200公里以上高速動車組首次出口歐洲。

報導說，匈塞鐵路是中國與中東歐國家共建「一帶一路」的標誌性專案，線路全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，匈牙利境內長158.6公里。該項目投入運營後，匈塞兩國首都之間的旅行時間將由8小時縮短至3小時。

塞爾維亞總統武契奇16日乘飛機抵達北京首都國際機場，參加17日至18日舉行的「一帶一路」高峰論壇。武契奇表示，塞中高度互信、友誼真摯，「每次訪華我都有回家的感覺。」塞方對中方的有力支持幫助銘記在心，堅定致力於對華友好。