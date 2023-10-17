許多人嚮往科技業的高薪，其中護國神山台積電是不少人趨之若鶩的企業之一。一位準備離職的台積電工程師表示，自己到職後學到5件事，包括追求自己真正想要的生活、不要那麼拚命工作、鼓起勇氣表達自己的感受、和朋友一直保持聯絡、活得快樂等。工程師分享自己的生活，透露有學長在公司暈倒後急救無效，結果台積電卻在急救失敗後1小時內移除學長的資料，「讓我知道這是吞人不吐骨頭的地獄」，貼文曝光後引發許多神山人共鳴。

原PO在Dcard發文指出，台積電職場霸凌、言而無信的狀況相當常見，反映問題也只會被當作問題處理，「申訴直通車、匿名申訴網頁都是實名制的，且在申訴後2小時內，你的直屬老闆們都會清楚是你這個人申訴的」，生病了向上級反映根本沒有意義，只是無限的被檢討，「有時候起床覺得不如一睡不醒」；原PO透露，之前單位學長在走廊上暈倒，送醫急救後無效，結果1小時內台積電就移除了學長工作資料，「讓我知道這是吞人不吐骨頭的地獄」。

原PO感嘆，台積電讓他學到5件事，一、他到職後每天醒來精神壓力就很大，趕快看公司手機簡訊、確認鬧鐘、早點到公司準備晨會報告，「如果有機會希望我有勇氣過自己真正想要的生活」；二、不拚命工作除了會被主管指教，還會遭到同仁指指點點，最後搞壞身體、慢性病找上門，一輩子看醫生，「希望我以後沒有那麼拚命的工作」。

原PO提到，三、上班時天天步步為營，怕講錯話得罪人，幫忙擦屁股還被嫌，他沒有反抗卻換來更多霸凌與壓榨，「期許當時我有足夠的勇氣表達自己的感受」；四、為了滿足家人、主管的期許，他上班、加班、輪班無限輪迴，錯過很多朋友的聚會，也很少回朋友的訊息，「希望我和那些朋友們能一直保持聯絡」；五、「期望我未來以後的生活能活得比現在快樂一些」。

對此，許多科技業人士紛紛回應，「看哭我了，辛苦你了」、「然後這間公司死過多少人，輕生過多少次，新聞都不會報」、「過於真實，真實到讓人反胃」；但也有人認為，「我覺得還是看單位啦，我朋友跟學長都在台積，但也沒有過得像版上說的那麼慘，我覺得取決於主管」、「看部門啦，台積還是很多不錯的部門，也很多部門不用晨會交接的」。

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