1輛載運易燃物丙烯的大型槽車，今天（17日）間9時許，行經台84線快速公路台南學甲段以西路段，左後輪突然起火燃燒，駕駛及時脫困，台南市消防局獲報緊急派員到場，很快就將火勢撲滅，幸未延燒，起火原因仍待調查。
南市消防局今天晚間9點接獲報案，台84線快速公路學甲段有一輛化學槽車起火，由於車上載有約23公噸易燃品丙烯，消防局緊急調派大批人車到現場灌救，所幸駕駛自行逃出，人無大礙。
事發後警方封閉該路段車輛通行，並已協請大型拖吊業者前來處理。
1輛載運易燃物丙烯的大型槽車，今天（17日）間9時許，行經台84線快速公路台南學甲段以西路段，左後輪突然起火燃燒，駕駛及時脫困，台南市消防局獲報緊急派員到場，很快就將火勢撲滅，幸未延燒，起火原因仍待調查。
南市消防局今天晚間9點接獲報案，台84線快速公路學甲段有一輛化學槽車起火，由於車上載有約23公噸易燃品丙烯，消防局緊急調派大批人車到現場灌救，所幸駕駛自行逃出，人無大礙。
事發後警方封閉該路段車輛通行，並已協請大型拖吊業者前來處理。
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