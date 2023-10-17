桌球天后福原愛和江宏傑自官司判決後，在7月27日發出聲明便神隱至今，就連杭州亞運開打也未見她發文。今（17）日本媒體報導福原愛，可能連在大學的客座副教授職位要不保了。

根據《週刊女性》報導，今年秋天，整個日本都會關注各類運動，過往福原愛是邀請的對象之一，但至今都沒出現過。更提到她因離婚而失去正面形象，而唯一的工作是青森大學客座副教授，但她兩年來只做過一次講座，據瞭解連副教授的職位都岌岌可危。

對於福原愛授課的學校表示：「目前我們正在做調整，上次是針對一年級學生的，所以目前我們正在對班級進行調整，包括二年級到四年級的學生和外部旁聽生，然而無論哪種方式仍然很難說。」

而有位青森大學的學生談到他對福原愛副教授的印象：「我沒有聽過福原愛的講座，所以我認為她更像是大學校友，而不是教授。最重要的是，我希望她不要做出任何進一步玷汙學校聲譽的事情」、「不管她是多麼出色的運動員，我都不想跟她學習」。