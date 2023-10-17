台灣人喜歡到日本旅遊，品嘗當地美食，不過有網友認為，去過日本後發現有些美食不如預期，好奇大家吃過最失望的日式美食是什麼，結果最多人點名章魚燒，因為口感過於軟爛，另外煎餃也被詬病不如台灣的好吃。

一名網友在PTT八卦板以「日本讓你失望的食物」發問，有沒有還沒去日本前覺得一定很好吃，但到日本吃完後發現超失望的食物，舉例像是宇都宮餃子或是生馬肉，並詢問眾人意見「有這一種東西嗎？」

貼文引起熱議，其中最多人點名章魚燒，「章魚燒比台灣的難吃」、「章魚燒軟趴趴的」、「軟的章魚燒很像在吃痰」、「章魚燒皮濕濕的」、「章魚燒軟爛軟爛的像嘔吐物一樣」。

其次則是煎餃，許多人也不愛，「餃類好像都不怎樣」、「餃子王將...真的過譽了」、「餃類真的台灣屌打」、「章魚燒跟餃子都很雷，冷便當也吃不習慣」、「台灣的章魚燒才奇怪，根本炸丸子，最失望的就是煎餃，八方屌打」。

另外留言中還提及日式糰子、水果千層蛋糕、炒麵麵包、可樂餅，也被部分網友認為是沒想像中般美味的食物。