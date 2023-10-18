《完全省錢戀愛手冊》演員黃柏峰、陳語安、林子閎、郭書瑤、林鶴軒、周智慧齊聚讀本 。（TVBS提供）

TVBS近年積極進軍國際市場，17日再創里程碑，與新加坡最大的內容創建企業和多媒體機構「新傳媒」攜手合作《完全省錢戀愛手冊》，在坎城影展隆重亮相，大大提高亞洲影視製作的全球知名度，向國際觀眾展現極具吸引力的佳作，也為台灣影視產業帶來豐富的機會。

《完全省錢戀愛手冊》邀請來自新加坡的周智慧、胡煜詩和鄧偉德3位演員，搭配台灣演員郭書瑤、林子閎、林鶴軒、黃柏峰和陳語安，在雙十假期期間，劇組團隊和演員們密切合作，進行了深入的讀本，共同探討如何將角色詮釋得更加生動，營造出更具感染力的劇情。

《完全省錢戀愛手冊》不僅融合了亞洲多元文化，更透過愛情與金錢的平衡引起觀眾對現實價值觀和生活選擇的深思，新傳媒首席內容創作官林麗慧表示：「新傳媒致力於打造優質、引人入勝的內容，而合作夥伴一直扮演著重要的角色。這次，新傳媒與TVBS攜手製作《完全省錢戀愛手冊》，匯聚了兩地最優秀的創意人才，讓觀眾翹首以待這部浪漫喜劇的播出！」

對於TVBS首次在坎城影展展出《完全省錢戀愛手冊》，TVBS副總經理郝孝祖表示：「此次與新傳媒的跨國合作是雙方共同期望的成果，致力於提升和突破兩國華語作品的水準。透過無數次的會議和深入討論，我們精心挑選了《完全省錢戀愛手冊》作為合作的重點項目。這次的合作不僅提高了台灣戲劇的製作水平，更獲得了海外電視台的重要投資和合製機會。這也標誌著我們的內容正積極邁向國際市場，TVBS致力於在全球市場中與韓劇、陸劇競爭，力求在國際市場上占據更大的份額。」

《完全省錢戀愛手冊》是一部充滿活力的愛情喜劇，以獨特的題材和共鳴深刻的視角，探討一對年輕情侶在現代社會中如何發現愛情，在談一場戀愛的同時節省開支，整部以輕快節奏和豐富可愛的動畫呈現，巧妙融入了現代社會核心問題金錢觀與愛情觀，展現了在緊縮預算下追求愛情的冒險，可讓觀眾在劇中看到，談愛情不一定要奢華，也能充滿甜蜜和幸福。