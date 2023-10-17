SBL超級職業籃球聯賽爆出醜聞！前裕隆納智捷隊後衛吳季穎傳出打假球案，還被爆出與裕隆集團小公主嚴珮瑜秘戀，還疑似取得集團前董事長嚴凱泰生前收藏的3只名表中的兩只賣出，讓裕隆高層震怒、要求將表買回。其中，嚴凱泰愛表成痴的特點一時還成為討論焦點，其中更有廠商為他量身打造手錶。

據了解，裕隆集團前董事長嚴凱泰在2018年因食道癌病逝，享年53歲。他生前除了熱愛收藏千萬名車、經典名畫之外，也迷戀機械名表，更曾說出：「手表真的是嗜好，是一種熱情。」當時他的好友、廣告製作人孫大偉就建議他將收藏的電動名表固定在電動搖籃上，以保持它們的正常走時，顯見他對於手表的熱愛在各界已非秘密。

此外，嚴凱泰的品味極好，收藏範圍涉略各大名表品牌，百萬級、千萬級的藏品也不在少數。其中，據報導，他在2008年時便擁有多達120支，總價破億的知名品牌百年靈（Breitling）手表收藏，而後續增加的藏品恐也不在少數，雖然外界不得而知他是否最愛百年靈，但幾乎收藏了「每一款百年靈」的他，可以說是該品牌的忠實粉絲。據了解，該品牌還曾經製作過一款獨特的懷錶，是完全為嚴凱泰所設計，且他還曾表示有興趣前去瑞士參觀百年靈的自製機芯廠，同時也想參加百年靈每年舉辦的飛行營活動，可惜直到他過世前都未能實現此願望。

至於他所擁有的百年靈表款藏品中，最為人所知的應屬於與賓利聯名設計、Breitling for Bentley系列的陀飛輪，該款在機芯夾板上會刻下擁有者的英文名字縮寫，售價約在600萬至900萬之間，雖然並非嚴凱泰所有藏品中最貴的一款，但也具有其獨特的魅力。