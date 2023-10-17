聯發科副總裁兼智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科致力於推動無線網通連線，使得Lumen能夠提供卓越的 Wi-Fi 7 技術，該即將推出之設備，係由 聯發科Filogic和達發科10G-PON技術提供支持，完全發揮Wi-Fi 7全部潛力，為消費者和企業帶來新的應用和體驗。

達發科技執行副總王博民指出，10G-PON平台和高性能處理器技術，為客戶實現Wi-Fi 7的高速聯網功能。Lumen將該項技術創新轉化為競爭優勢，推廣至終端市場，相當於認可達發科技於PON產品線之技術能力。

Lumen Mass Markets總裁Maxine Moreau強調，Quantum Fiber為客戶提供業界最快、最可靠、最安全的Wi-Fi 7服務，係業界重要突破。Quantum Fiber將於今年第四季度於部分市場推出支援，並於 2024年初在北美內推廣、放量。