宮﨑駿要著手製作《蒼鷺與少年》時不禁許下「讓我工作到80歲吧」的心願。（甲上娛樂提供）

日本動畫大師宮﨑駿睽違10年推出的長篇動畫片《蒼鷺與少年》，日本票房賣破84億日圓（約18.1億元台幣），台灣在雙十連假上映後，票房也開出紅盤，上映5天開片票房告捷，締造6800萬榮登全台票房冠軍寶座，更打破影史吉卜力動畫在台首周票房新高紀錄，截至周一（15日）上映10天全台票房飆破一億元，並連續2周霸佔全台票房冠軍。

該片是吉卜力工作室迄今「最大規模製作」，號召60名畫師全手工繪製，在宮﨑駿嚴格把關下，1個月僅能完成1分鐘的珍貴動畫，製作期從原本預計的3年一口氣拉長到7年。宮﨑駿自2016年7月著手創作劇本時，曾寫下自己的內心糾結：「把別人拉進來、製造一堆麻煩，最後還是完成一部電影，這是可行的，但也完全有可能在關鍵時刻臥床不起或去世。發起人本人可能已經對此做好充分準備，但是對於那些最終要背負著一部未完成電影爛攤子的人而言，這將是難以忍受的。」

製作一部長篇動畫電影至少需費時3年才能完成，宮﨑駿表示在他40幾歲時能一年完成一部，但現年82歲高齡的他7年前要著手製作《蒼鷺與少年》時已經75歲了，讓他不禁許下「讓我工作到80歲吧」的心願，「這已是阿朴（電影導演高畑勳）曾經歷的境界了，假設製作這部電影的人有決心堅持到完成，真正的難題是，3年後，世界會變成什麼模樣呢？」他思考，當電影問世時，世界與觀眾們正處於什麼狀態，「毫無疑問，我們當前的時代——模糊且游移不定、難以定義與難以分辨，是否已接近尾聲？整個世界難道不正處於動盪不安的狀態嗎？我們可能正走向戰爭或災難，或者甚至兩者皆是。」

宮﨑駿透露，自己曾經考慮過製作像是《龍貓2》強調和平的題材類型，或是一部設定發生於戰爭時期的電影，最終，他得到的結論是製作一部「超前時代的電影」，並在製作時抱持著這份意識：「在我們完成它前，時局可能已經趕上了我們，因此電影不該去迎合它的時代。」更透露內心深處更任性，「如果我能不帶感情地採取不負責任的態度，我會想拍一部關於中日戰爭黃海海戰的電影，但那只是個人偏好。還是算了吧！」

《蒼鷺與少年》是部出自宮﨑駿之手的半自傳式奇幻作品，探討生命、死亡與萬物，並向友情致敬，日本片名《你想活出怎樣的人生》靈感來自日本作家吉野源三郎的同名小說，整部電影由宮﨑駿發想原創故事、編劇、導演，劇情描述在太平洋戰爭喪母的少年真人，在蒼鷺的帶領下，冒險進入生者與死者共存的世界，在那裡，死亡走到了終點，而生命找到新的開始。