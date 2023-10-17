蘋果17日無預警宣布推出新一代Apple Pencil，首度採用USB-C接孔，美國預定於11月初上市，售價79美元（約新台幣2573元），台灣售價為2690元，比前2代還便宜，但發售時間未定。

原本外傳蘋果將於17日發表新款iPad平板電腦，但蘋果在官網宣布推出的卻是「Apple Pencil（USB-C）」，不但未如先前的命名模式稱其為第3代，售價也沒有隨之「逐步高升」，台灣售價低於第1代的新台幣3290元與第2代的4390元。

根據官網介紹，新款Apple Pencil兼容所有配備USB-C接孔的iPad型號，包括iPad 10、iPad Air 4與5、iPad Pro 11 英吋/12.9英吋和iPad mini 6。

Apple Pencil（USB-C）的定位是入門級的手寫筆，支援磁力吸附、懸浮等功能，承襲第2代的霧面外觀設計，筆身一側為平整表面。但隨著價格變得「佛心」，Apple Pencil（USB-C）的功能也更為「精簡」，沒有第2代的壓力辨識、無線充電配對、雙擊切換，不過仍維持先進像素等級精準度、低延遲時間與傾斜靈敏度等3大特色。