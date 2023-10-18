為防止中國在半導體與人工智慧（AI0）領域快速崛起，美國政府17日發布最新的晶片出口限制，將涵蓋更多相關產品。美國高級官員並表示，將更為嚴格的控制輝達（Nvidia）專為中國市場設計的A800和H800晶片產品。

綜合外媒17日報導，去年底美國政府推出晶片禁令，主要防止AI晶片流入中國，其中包括輝達先進的A100、H100晶片。為了繞開美國政府禁令，輝達隨後針對中國市場推出了降階版的A800和H800晶片，但如今這兩款晶片也要受制於美方新規定。

消息傳出後，美股17日開盤輝達股價應聲下跌，最新大跌7％，失守430美元關卡。另外，與半導體股份息息相關的ETF亦下挫，當中三倍做多半導體ETF（SOXL）曾下跌近1成。輝達發言人回應指出，預計美國政府將擴大對中國的出口管制，但不會對輝達財務表現構成重大影響，並指公司遵守所有適用法規。

對於美方這次新禁令，美國官員表示，拜登政府希望監控所謂的灰色地帶活動，這次新規定將更廣泛的限制先進晶片和製造設備出口至包括伊朗、俄羅斯在內的更多國家，並將兩家未具名的涉及先進晶片製造的中國公司列入黑名單。

美國商務部長雷蒙多指出，新措施旨在彌補去年10月所發布晶片禁令中的漏洞，從而阻礙中國的軍事發展，並且可能至少每年更新一次。她表示，美方目標是限制中國獲得先進晶片，這些晶片可能會推動對中國軍事應用至關重要的AI和超級電腦的突破，但美國政府無意在經濟上傷害中國。

另外，美方新規指政府將在25天內審查公司通知，以確定是否需要許可證才能向中國出售相關的晶片產品。