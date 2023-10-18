林柏宏和Lulu黃路梓茵詮釋「你的顏色」單元。（Netflix提供）

謝欣穎、章廣辰在「天外飛來」的單元有一場意想不到的戀愛巧遇。（Netflix提供）

Netflix非典型都會愛情影集《此時此刻》將在今年11月10日全球獨家上線，17日釋出奇葩戀愛組花絮影片、和3張CP海報，曝光郭雪芙與劉俊謙、林柏宏和Lulu黃路梓茵、謝欣穎與章廣辰3組不同尋常的愛戀故事。

郭雪芙與劉俊謙主演「站一個晚上」單元，劉俊謙飾聽障外送員大俊，這天他滿心期待享受與心儀已久的按摩女郎一夜春宵的按摩服務，不料該女郎早已離職，改由郭雪芙飾按摩女師傅楊蒨蒨服務，而大俊在蒨蒨按摩的同時起了生理反應，碰巧蒨蒨正遭遇被經濟壓垮的處境，竟提出喊價願意服務，就這樣單身男子碰上單親媽媽開啟一段奇妙的非典型戀愛故事。

郭雪芙為詮釋專業按摩師，特別找師傅學習，對這個職業既覺得辛苦又佩服：「記得當天按摩完痛了至少4、5天，整隻手臂都是痛的，連舉手拿東西都不行，真的覺得這個職業是需要技巧跟技術，滿困難的。」

劉俊謙則認為大俊的個性不是「ㄎㄧㄤ」，而是非常單純地在追求愛與被愛的感覺，第一次嘗試飾演聽障人士，劉俊謙也下不少功夫去練習需要的手語、手勢：「我會需要去抓他們怎麼去看、去聽，怎麼去感受這個世界。」

林柏宏和Lulu黃路梓茵詮釋「你的顏色」單元，故事講述髮型設計師徐沛明（林柏宏 飾）注意到剛上捷運的老奶奶沒位子可坐，於是他提醒坐著閉目養神的女士可以讓座，此女士正是由Lulu黃路梓茵飾演的王寶琳為一名YouTuber。不料寶琳卻拿出拐杖緩慢起身，她其實是位盲人。為表達歉意沛明邀約寶琳去海邊散步，兩人度過了一個浪漫的午後時光。原本以為將就此展開一段甜甜的戀愛，沒想到沛明給的溫暖不只寶琳一人，謊言讓愛情的甜，多了許多酸味。

林柏宏認為沛明的多情是有原因的：「他很需要被愛，所以他以為他要給出很多的愛，才能獲得。」對於第一次合作，林柏宏表示看到有別於主持人的、不一樣的Lulu很新鮮，也很有默契。Lulu則對兩人親密的泳池戲印象深刻：「拍攝當天天公作美，泳池水面波光粼粼、夕陽西下，加上徐徐陣風吹來，完全就是適合戀愛的天氣。」

「天外飛來」的單元也講述了一場意想不到的戀愛巧遇。30歲小說家姚之璇（謝欣穎 飾）在某一天醒來後，意外發現自己從20歲的靈魂穿越到2020年，在臺北市宣布三級警戒的這天，搶衛生紙時遇上自稱是外星人的林宥德（章廣辰 飾）。對於自己要詮釋20歲的女孩，謝欣穎笑說：「我盡可能讓自己把活潑的那一面、私底下可愛的一面拿出來。」對於要飾演外星人，章廣辰坦言沒有去思考這件事情的真實性，他覺得：「這段戀愛就是真真假假、如夢似幻，不知道哪一個才是真實。」謝欣穎也大膽發言：「我是穿越來的、你是外星人，那我們談一場戀愛，然後再一起毀滅，你不覺得很浪漫嗎？」花絮中可見兩人接吻但宥德竟昏倒的畫面，令人好奇穿越時空的女孩與外星男孩的愛戀會如何發展？

《此時此刻》由總製作人戴天易領軍製作人張雅婷、修杰楷操刀，邀來《華燈初上》金鐘編劇杜政哲執筆，聯合總導演連奕琦，集結四位導演吳宗叡、高炳權、黃綺琳、黃婕妤執導；演員包含：王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊，共同詮釋屬於臺灣都會的十種愛情故事，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。影集由一場「戀愛實境節目」開啟故事篇章，串起十種不同愛情的巧妙相遇，11月10日全球Netflix上線。