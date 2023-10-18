巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的激烈衝突至周二（17日）進入第11天，加薩走廊北部遭遇以色列強力空襲，居民大量逃往南部卻仍處於斷水斷電無糧無藥的悲慘處境，聯合國與許多國家不斷呼籲闢設人道走廊讓物資進入加薩。以色列國安顧問周二說，以國將允許人道援助進入加薩南部，一旦發現哈瑪斯出手干預，就會立即中斷援助；此外，人質問題是以色列核心要務。

巴勒斯坦位於加薩走廊的衛生當局周二說，當地至少3000人死於以色列攻擊，傷者超過1萬2500人。加薩走廊人道危機持續加深，外交斡旋開闢了一條走廊，但人道救援與亟欲逃離加薩的民眾卻無法通行。美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）周二召開記者會時表示，人道援助將獲准進入加薩走廊（Gaza Strip）南部，但這些援助「必須直接提供給逃離北方的人們，而非提供給哈瑪斯」。哈尼比也指控哈瑪斯「掠奪平民儲物」。

哈尼比說，以色列一直敦促加薩北部居民逃往南方，但這些警告訊息遭哈瑪斯壓制。他也聲稱哈瑪斯試圖把平民百姓當成「人肉盾牌」：「這些民眾以後無法像過去幾年那般在加薩走廊維生。」

加薩走廊百姓亟需人道救援。

🚨Update: Tzachi Hanegbi, Head of the National Security Council of Israel: Threat from the US will keep Iran out of the war!! pic.twitter.com/P1M0L7Ovye — US Civil Defense News (@CaptCoronado) October 17, 2023

美國總統拜登（Joe Biden）預計周四抵達以色列訪問。哈尼比表示，拜登此舉表示以色列「不會孤單」：「這是以色列史上發生戰爭期間首度有超級大國領袖到訪，以色列感謝他。」

至於黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在以黎邊境頻有動作，哈尼比說，任何來自國境之北的威脅都令人遺憾，但「不會削弱以色列的決心」：「我們有意避免另開戰線，但就算真有新的戰線，我們也會獲勝。」他強調，黎巴嫩受到真主黨與伊朗挾持，「失去主宰命運的能力」，倘若黎巴嫩與以色列真的發生戰爭，黎巴嫩現狀將倒退不只50年，「倘若黎巴嫩來惹事，我們就讓黎巴嫩回到石器時代」。

《以色列時報》報導，哈尼比說，人質問題是以色列第一要務，政府與外國團體導論人道援助時也一樣，加薩當地人直至少有200人。不過，哈尼比說，他不會證實或否認有無任何釋放人質的會談或談判。他還警告，以色列國防軍會消滅所有參與10月7日以色列南部屠殺暴行的哈瑪斯成員：「我們會找到他們，殺了他們。」