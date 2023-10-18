《美食無間》正式海報無間版曝光。（發起日影視提供）

傅孟柏在《美食無間》和簡嫚書一起追查真相。（發起日影視提供）

王柏傑在《美食無間》飾演殺手，有不少動作戲。（發起日影視提供）

台灣首部融合美食與警匪動作類型影集《美食無間》17日發佈正式預告！有別於之前聚焦在令人垂涎的美食饗宴，最新預告曝光更多劇情細節和驚險刺激的動作，身分對立的雙帥傅孟柏、王柏傑被迫正面對決，上秒把酒言歡商討感情事，下秒飯友成敵人，持刀對決衝突一觸即發；另犯罪集團和警局延伸出的複雜關係也吊足胃口，究竟「鬼牌」和「臥底」真實身分是誰？緊繃角力戰和心理衝突，讓觀眾忙著動嘴之餘，也要動腦猜出真正幕後黑手。

《美食無間》發布正式預告，開頭可見傅孟柏和王柏傑站在雨中，感嘆說出：「如果他不是殺手，我也不是警察，可以一起在餐桌上吃著美食、大口喝酒，多好！」言語中充滿對這段禁忌友情的無奈。兩人餐桌上只有美食沒有公事，下了餐桌還是得面對江湖廝殺，導演奚岳隆端出美味佳餚，也祭出高潮迭起的動作戲，請出動作導演Jimmy（洪天祥）為主角設計不同風格的打法。奚岳隆表示：「我希望每招都能感覺拳拳到肉，打得爽快。」

其中王柏傑飾演的「影子殺手」黎子東肩負最多武打戲，除了出手要快狠準，力求以最俐落方式幹掉目標，特別的是他這次得「左右開弓」，兩手都得練習持刀打鬥，花了不少時間。其中一場樓梯纏鬥戲，更要在狹小空間與敵人激戰，高難度拍攝讓眾人都吃足苦頭；傅孟柏飾演的警察朱坡性格魯莽、破壞力強大，主攻擒拿及柔道，特地學了「飛踢」技能制伏罪犯；簡嫚書飾演的菜鳥刑警吳薇特別擅長防身術，拿手強項是「過肩摔」，學生時期曾是田徑隊的簡嫚書，劇中也將展現驚人奔跑速度。

同步公布的無間版海報，7位主演帥氣一字排開，神情各異，標語「局中局，你能相信誰」巧妙呼應正式預告帶出的謎團，預告劇情令人屏息凝神，飾演KN集團兩大勢力的柯叔元、黃尚禾互看不爽，柯叔元霸氣挑釁：「有本事來搶我的位置。」讓黃尚禾當場抓狂砸玻璃杯；麻辣鍋店老闆娘陽靚丟出一句：「遊戲才要開始，先拿到投名狀的人才是贏家。」引發眾人好奇。而夏靖庭飾演老謀深算的刑事局局長莊其森拋出震撼彈：「我培養20年的臥底，最後還是背叛我，千萬不要重蹈覆轍！」引領出臥底警察與黑道集團諜對諜的懸念。預告最終雙帥正式交鋒，王柏傑撂下狠話「你選的」，亮刀對決傅孟柏。

奚岳隆導演、曾國駿監製、胡正華製作人共同打造的《美食無間》，耗時多年慢火細燉精心調製，嚴選台灣21家知名餐廳或小吃店家、美食品項超過35種，將兩種截然不同的類型元素「美食」與「警匪動作」融合成新品種娛樂。《美食無間》定檔11月3日三立都會台每週五晚間首播，中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版等平台同步跟播，11月5日華視播映。