iPhone15系列與iPhone14價格比較

iPhone 15系列在台灣頂規版價格逼近6萬，讓外界好奇手機成本究竟飆漲多少？日媒拆解後發現，i15Pro Max搭載的「A17 Pro」晶片成本增加近3成，鈦合金邊框成本貴了43%最高，整體供應鏈比重美系零件占比33%居首位，台灣9%比重上升、排第四，但仍輸給韓日。

日經新聞報導，在智慧手機拆解調查機構Fomalhaut Techno Solutions的協助下，拆解iPhone 15系列新機，整體的平均成本比前一代高出8%到16%；其中，i15Pro Max成本高達558美元（約台幣18011元）較i14Pro Max增加12%，連續兩年製造成本飆上新高。

由內部零件來看，A17 Pro晶片由台積電3奈米打造，成本為130美元（約台幣4196元），比前代A16貴了27%；鈦合金邊框成本為50美元（約台幣1613元），比起上一代不鏽鋼成本增加43%；5倍光學變焦成本暴漲至30美元（約台幣968元），比i14 Pro Max拉高3.8倍。

i15Pro Max整體供應鏈比重，美系零件占比33%仍居首位；韓國上升5個百分點，達到29%排名第二；日本維持10%、排名第三；台灣占比增加至9%；大陸零件比重衰退，僅剩下2％。

iPhone 15系列與前一代（iPhone 14系列）零件成本比較：

◆iPhone 15：423美元（約台幣13654元）較前一代↑16%

◆iPhone 15 Plus：442美元（約台幣14267元）較前一代↑10%

◆iPhone 15 Pro：523美元（約台幣16881元）較前一代↑8%

◆iPhone 15 Pro Max：558美元（約台幣18011元）較前一代↑12%