華為Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+擁有4800萬像素「長焦微距」功能，可在遠距離情況下完成微距拍攝。有博主分享一段視頻，用Mate 60 Pro+長焦微距揭密蚊子吸血全過程，畫面十分震撼。

快科技報導，博主@天才攝影眼分享一段蚊子吸血過程，從影片來看，華為Mate 60 Pro+超強遠距離對焦功能，讓蚊子身體上的絨毛、吸飽紅色鮮血的腹部，以及黑白相間的腿都清晰可見，吸血過程中的每一個動作，猶如在你面前呈現，甚至可以看到蚊子用力拔出針尖狀的嘴。

其實華為超微距長焦鏡頭有兩大業界首創，包括超長行程滑軸式馬達設計和雙鏡群內對焦架構設計。前者可能兼顧遠距離和微距成像，加上超高精度馬達控制，讓鏡頭的對焦距離更靈活，進可長、退可短。

而雙鏡群內對焦架構聽起來複雜，其實也很好理​​解，普通手機只有單組鏡群來成像，而華為設計了兩組鏡群，一組鏡群固定，一組鏡群可支援超長機械行程的移動對焦，而且可利用鏡群之間的移動對焦進行二次校準，就實現了帶來「更遠對焦距離，畫質更清晰」的微距拍攝體驗。