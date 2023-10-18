人生遭遇挫折，也可以成為增添福氣的養分。《搜狐網》盤點12生肖，其中雞、羊、虎、豬4生肖女早年發展不順遂，遇到很多挫折和挑戰，但到了後半生，她們會越來越沉穩，運勢逐漸好轉，在晚年享盡福氣。

▌生肖雞

屬雞的女人善良、真誠，但有時不太靈活，做事不會變通，導致她們在事業上一直止步不前，生活艱苦，早年會有很多責難，運勢比較低迷，不過到了後半生運勢會逐漸好轉，有子孫伺候，後代人才輩出，可望安享晚年。

▌生肖羊

屬羊的女人為人謙和，做事情腳踏實地，循規蹈矩。在年輕的時候，很少有機會施展才華，所以一直不被人認可。不過，隨著歲月的沉澱，她們變得越來越沉穩睿智，到了晚年不僅幸福安康，更會金玉滿堂。

▌生肖虎

屬虎的女人志向高遠，才華出眾，但早年發展卻不順利，遇到的挫折數不勝數，大多因為性格問題導致，缺乏理性的思考和冷靜的頭腦。到了後半生，屬虎人依然精力充沛，而且用經驗進化了自我。

▌生肖豬

屬豬的女人天生帶富貴，是典型的家庭傳統女子。年輕時候會有父母庇佑，成長不坎坷，婚姻中也被丈夫寵愛和信任，可以為丈夫排憂解勞，讓丈夫全力衝刺事業。此外，她們也對教育子女很有一套，可以將子女教導得很好。