哪些人的子女最聰明？《搜狐網》盤點12生肖，其中龍、牛、蛇、猴的女性最會教養子女，她們的子女各個實力強大，是人群中的佼佼者。

▌生肖龍

屬龍的女生實力強大，對於如何培養優秀的孩子，她們會投注大量的金錢和精力，提供孩子最好的教育資源，儘量滿足孩子學習所需，她們的孩子能力極其強大，日後必能成為令人羡慕的成功人士。

▌生肖牛

屬牛的女生關注孩子的智力開發，所以她們的孩子大多很聰明，學習能力強。肖牛的人本身不擅長社交，因此特別重視培養孩子的社交能力，他們的孩子通常情商很高，社交手腕靈活，是人群中的佼佼者，事業做得虎虎生風。

▌生肖蛇

屬蛇的女生特別關注孩子的成長發育，她們希望孩子有強壯的體魄，健全的心理和人格，他們注重孩子學習的態度，不會強迫孩子做他們不喜歡的事情，能夠讓孩子健康快樂的成長，讓孩子在長大之後成為受歡迎的人。

4.生肖猴

屬猴的女生聰慧過人，懂得如何教導孩子，她們不會打擊孩子的自尊心和自信心，能讓孩子在輕鬆的家庭氛圍中成長，日後也能克服重重阻礙，成為一個優秀的人，創造出成功的人生。