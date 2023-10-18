藍白近期針對2024總統大選合作展開會前會商談，民眾黨堅持「比民調」決勝負，國民黨則提出「民主初選」，兩邊目前僵持不下。對此，前立委沈富雄17日就吐出4點對於藍白合的看法，更直言「從這四點再去想，就是本來沒有藍白合」，引發討論。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我現在簡潔講四點，第一點，柯文哲的心中沒有藍白合，他心中只有藍白淘汰賽；第二個，淘汰賽的方法就是全民調，全民調的結果，就是贏的就正，輸的退選，不是輸的是副，所以如果柯贏了，他不要侯友宜，如果柯輸了，他徹底退選，不陪侯友宜，所以沒有侯柯、柯侯，但柯文哲要的是一個柯X配，那個X是由輸的那方提出來，但顯然柯文哲有否決權，他不一定有選擇權，他不能說你要提韓國瑜，但你提的人他可以不要」。

沈富雄更接著說，「第三點就是柯文哲唯一基本的目的，就是要讓民眾黨壯大，而壯大的營養來自國民黨，所以再怎麼說，柯文哲沒有讓國民黨拿回政權的道理，他沒有道理成全國民黨做所謂的侯柯配；第四點柯文哲念茲在茲的就是要做關鍵少數黨，柯文哲算過了，將來如果有人真的不過半，他的5至10席去湊合民進黨，而搞個立法院副院長的可能性大呢？還是跟國民黨加起來過半，然後院長國民黨、副院長黃珊珊，當然是跟民進黨合作的可能性比較大，所以這四點再去想，就是本來沒有藍白合」。