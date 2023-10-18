一名林姓男子從事大樓外牆磁磚修補工程，前年（110年）2月某日上午在桃園市一處社區工作時，在電梯遇到1名9歲女童，林男邀女童到頂樓看風景，還假好心擔心女童會失去平衡，在女童身後抱著她。

林男色慾薰心，觸摸女童臀部及下體，女童驚嚇之餘大喊：「不要碰我！」林男不顧女童揮手掙扎，指侵得逞。女童事後向社區警衛求助，警衛得知隨即通知女童母親，警方接獲報案依規定將林男送辦。

法院審理，林男辯稱：女童要我抱她看一下風景，我抱她一下就放她下來，後來她就衝到我抱她看風景的平台，我就衝過去把她拉下來，我沒有摸不該摸的地方。

女童則指出，光頭男生（即林男）經常在社區進出，所以我想他在社區工作，當天我先進電梯要回家，光頭男生叫我等他，進電梯後我有點累，注意到時已到了頂樓，我趕緊用磁扣逼電梯想回家，這時光頭男生已站在電梯外，他按住電梯不讓電梯門關，然後要我出電梯，我只好出去。

女童說，到頂樓後，他摸我屁股，然後開始亂摸我上廁所的地方，老師說那叫做私密部位，是別人不能碰的地方，我有跟他說不要碰我，也有揮手掙扎，但光頭男一直摸，我掙扎不開、感覺不舒服。一審法官依犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年2月。林男不服提起上訴。

高院法官認，林男所為基於強制性交行為，違反女童之意願，應構成對未滿14歲之女子犯強制性交罪，爰依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。林男提起上訴，仍否認犯罪並指摘一審判決不當，法官認，上訴為無理由。

高院法官審酌，林男為滿足自身性慾，見女童稚幼可欺，違反性自主意願強制性交，嚴重戕害人性尊嚴，對身心健全及人格發展產生重大不良影響，實不應輕縱。

法官參酌，林男犯後始終否認犯行，且尚未達成和解的犯後態度，再參考女童：「希望判重一點」；女童母：「請被告不要毀掉女兒人生，還要毀掉女兒的童年，做人要有良心」。

高等法院法官日前撤銷一審判決，改依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，重判有期徒刑7年6月。林男不服提起上訴，最高法院審理中。

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