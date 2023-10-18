屏東縣一名男子（A男）1999年入贅到A女家，婚後育有3名子女，其中2名小孩已成年，A女不滿婚後A男均未負擔家計，也未履行扶養義務，2人分居了2年因而向法院訴請離婚。

法院審理，A女指稱，婚後A男僅做臨時鐵工，工作不穩定，每月收入僅勉強夠他自己生活，還說當初入贅就是要給我的家族養，因此家庭生活費用、子女生活費、教育費均由我獨力負擔。

A女說，A男因工作需要購買汽車，但買車後卻又不按時繳交燃料稅、牌照稅等。有一次我媳婦回來家中，我母親請他移動汽車，他竟與我母親爭吵，無故離家回到他的原生家庭居住，自此雙方分居長達2年，甚少聯繫、形同陌路，更沒有無婚姻共同生活之實。

A男的脾氣不好，長年對我言語暴力、恐嚇，還曾因懷疑擔心我外遇，嚴格禁止我與親友外出：結婚20多年，他喜歡喝酒，但無法控制自己情緒與言行，長期以來若有不順他心意時，多會以「豬腦」、「笨」、「幹你娘」羞辱我。

每當我與親友出門時，他多次藉故外出喝酒，在故意找我及子女麻煩，甚至故意毁損我的個人物品，甚至嗆聲「他媽的你去哪裡」、「欠你的頭，我看你能撐多久」、「你別忘了你是我的唯一」、「你不要忘了不要惹我，你是我的」。

丈夫還看不起我從事洗頭的工作，嫌洗頭工作只能賺一點錢，根本不夠養家，但事實上他自己工作不穩定，幾乎未曾提供家庭生活費用。

法官認，婚姻乃一男一女之結合，夫妻來自不同的家庭，雙方成長環境及家庭教育不同，雙方性格、觀念不一致，處世態度及表達方式亦難相同，婚姻上之衝突包括生活細節、情緒之表達與雙方家人之互動等自屬難免，此有賴互相體會婚姻真締，相互體恤誠心溝通，適度忍讓與協調及時間適應，方能圓滿和諧。

法官審酌，A男辱罵A女之情節，且依雙方LINE對話內容，被告以「他媽的你去哪裡」、「欠你的頭，我看你能撐多久」、「你別忘了你是我的唯一」、「你不要忘了不要惹我你是我的」，足以說明婚姻過程中，A男完全對A女不予尊重，矮化、貶抑。

且雙方已分居逾 2年，A男毫不連絡，僅負擔子女扶養費2000元，其餘均未負擔，情感基礎已失去；徒具婚姻形式，已無婚姻之實質。日前依法判決，准予離婚。可上訴。