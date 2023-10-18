2024總統大選，外界關心藍白陣營整合，中廣集團董事長趙少康日前曾表示，支持前高雄市長韓國瑜列為國民黨不分區第一名，起碼可以多出100萬票，不過國民黨主席朱立倫日前卻提及邀請韓國瑜擔任國民黨副主席。對此，趙少康17日更爆出秘辛指出，朱立倫當時說韓國瑜是為了求官，讓韓國瑜勃然大怒，本來韓國瑜要親自駁斥的，後來旁邊的人勸阻他，大局為重，趙少康也說，「大家對於這件事，都很低調就是真的不要因為這樣影響到國民黨選情」。

趙少康17日在政論節目《少康戰情室》中表示，「據說當初這個建議讓朱立倫很生氣，我們所想的都希望國民黨選得好，選得好最大的功勞，當然都是朱立倫，立委能夠多上幾席，這光環到時候也是朱立倫，他幹嘛排斥這個、排斥那個呢？我就不懂，他寧願說韓國瑜是求官，韓國瑜勃然大怒，非常生氣，本來韓國瑜要親自駁斥的，後來旁邊的人勸阻他，大局為重，說朱立倫這樣無異是自掘墳墓，韓國瑜不用再引爆黨內紛爭，這樣可能會傷害國民黨選情」。

趙少康更接著說，「大家對於這件事，都很低調的原因就是，真的不要因為這樣影響到國民黨選情」，趙少康最後也勸告朱立倫，「所有人都是希望拉抬國民黨選情、希望立委多當選幾席、希望侯友宜能當選，最後光榮的結果都是你朱立倫所接收的，幹嘛怕這、怕那呢？」