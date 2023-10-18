來認識新一代的核能活動家，都是大家喜聞樂見的美女。一位就讀麻州理工學的「核能女士」，還有一名是剛獲美國小姐殊榮的「原子愛莉克」，還有一名巴西模特兒，她保下了加州最後的核電廠。

長期以來，環保意見一直被反核團體把持著，比如綠色和平組織，但是新一代的年輕人開始反擊那些誇大核子災難的假訊息。他們透過關注「核能無碳」這一事實，吸引了對地球暖化日益焦慮的一代人的注意。

凱莉•坎寧安 (Kaylee Cunningham)是麻州理工學院核子工程系博士生，她的TikTok將自己取名「核能女士」(Ms. Nuclear)，以幽默的方式嘲笑那些核能危言聳聽謠言，已吸引了超過 240 萬個讚。

哥倫比亞廣播公司(CBS)日本專訪坎寧安，她說，自己完全是出自對核能的專業，以及對環保的關心而做出這一切，完全沒有從核工集團獲得任何資助。坎寧安回憶說，使她做影片的契機，是有一年參觀冰島的地熱發電廠，在討論期間，她詢問雷克雅未克大學的學者「你們有沒有想過核能?」，結果對方回應是「我們是一個愛好和平的國家，所以沒有考慮」。

坎寧安對這個回應感到相當震驚，她意識到許多人分不清楚核源和核武的差異。於是在2021年，她開始錄製自己第一個 TikTok 影片，內容就是介紹核能與核武不同。一夜之間，她獲得了 1萬名粉絲，大家暱稱她「核能女士」，坎寧安也就欣然接受了這個名字，成為TikTok名稱。

坎寧安相信核能是安全的，儘管人們普遍擔心核能並不安全。她說：「這種恐懼歸根結底，是源自於人們害怕他們並不理解的事物。」

Kaylee Cunningham: Dispelling myths and winning over skeptics

坎寧安自小就喜歡表演，曾經一度想要選擇戲劇，不過後來還決定走了工程科系。所以短影音平台剛好成她表演的平台，她會編出2~5分鐘的幽默內容，簡單的說明核能相關知識。TikTok平台不僅為坎寧安提供了一種有趣的方式，來向公眾宣傳真相，也激勵了一些像她一樣喜歡工程的年輕女孩。

她說：「首先，我們不必看起來像典型的工程師。我們外表看起來像芭比娃娃，但仍然去看奧本海默的電影。」

威斯康辛小姐格蕾絲•史丹克 ，獲得美國小姐頭銜，她說要以一年的時間推廣核能。(圖/X)

說到芭比娃娃，那麼格蕾絲•史丹克 (Grace Stanke)就像是真人芭比，她是現任的美國小姐，然而她也是個工程高材生，就讀威斯康辛大學麥迪遜分校核能工系，正在用自己的專業宣傳核能知識。

去年12月，史丹克在選美比賽中獲勝，得到68000美元的獎學金，她在得獎感言表示「將用這一年的時間，來推廣核能、出席會議並鼓勵學生也加入核能行業」。

這麼另類的得獎感言可能是前所未見，也為她爭取到畢業後的出路，美國最大的核能營運商星座能源公司(Constellation Energy Corp)已經提前預雇她，史丹克說，希望入職後從事核反應爐設計工作。

史丹克說：「我們需要看到人們在核能議題上，更直接有力的採取推廣行動。」

她的Instagram上明白的說自己是擁核者，她有19,000 名粉絲。

帶領群眾保護惡魔谷核電廠的巴西模特伊伊莎貝爾•波梅克。(圖/WNN)

第三位核能推廣美女是巴西模特伊伊莎貝爾•波梅克(Isabelle Boemeke)，她的暱稱是「氣候伊沙索波」( Isodope)。她有自己的彩妝影片，但是經常在描述中提到核能，比如「我們希望我們的毛孔像核電一樣乾淨」。

過去幾年間，她積極發展組織，動員加州年輕人，訴求惡魔谷核電廠(Diablo Canyon Power Plant)必須延役，她成功了，真的獲得加州民眾、州議員與政府的支持，去年9月4日，加州州議員以懸殊比數，通過惡魔谷核電延役臨時法案。

這些核能推廣者，正在幫助核能工業的復興，並轉化為世界各地的環保法案，使得減碳計畫納入核能。根據美國皮尤研究中心(Pew Research Center)的民調數據，2020年，美國支持核電的比例還只是43%，到今年已升高到57%，這些為核能代言的年輕美女必然有相當程度的功勞。