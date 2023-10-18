巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日凌晨襲擊以色列，引發以軍還擊，中東情勢一觸即發。台大哲學系教授苑舉正17日在日《新聞大白話》節目表示，以色列過去打中東大戰一旦贏了一定交換土地。還會操作危機敢來卡住美國的脖子，更與美國親同父子，台灣想要表態支持誰，只有吃味的份。

「大家到101的頂樓去看一看，看到台北就等於看到加薩走廊，一模一樣！」苑舉正表示，在這樣的情況下，不可能發生坦克大決戰。有沒有看過史達林格勒保衛戰？德國就是敗在坦克車開不進去，整個地方是一片瓦礫！所以以色列為什麼要徵召30萬軍隊，就是要進去清除哈瑪斯。

苑舉正強調，就是現在中東的戰事很可憐，因為原來打了五次的中東戰爭，那些國家埃及、黎巴嫩、約旦、伊拉克，沒有一個敢發聲的！以色列真的太強，以色列的動員是全方位的，「慘無人道啊！大家只要有一點良心，都應該譴責！」

「以色列獨立以來做了三件事情！」苑舉正指出，第一，只要我贏了，我一定要拿土地跟你換。第二，以色列透過自己的危機感，卡住美國的脖子，壓得非常非常嚴重，這次看到美國來講，說句良心話，台灣看得非常吃味！台灣還在討論美國人去不去，美國先就派了兩艘航空母艦去！

苑舉正直言，什麼叫以色列人？高級的美國人就是以色列人！不信自己到美國去看看，在這種情況下美國人對待以色列，比情同父子還要親！納坦雅胡跟拜登講電話的時候，他叫拜登「Joe！我們有麻煩了，我們在打仗！」拜登叫他「Bobby！」叫小名，「你要了解人家之間的關係啊！」苑舉正說，台灣在那邊想著插一腳？支持這個、支持那個，「根本一點立場都沒有！」