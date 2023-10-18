美債殖利率持續攀升，在科技股領跌下，美股17日早盤開低走高。美國商務部祭出新出口管制措施，進一步限縮中國大陸取得先進晶片，包括輝達與超微等公司設計的先進AI晶片都不能銷往中國大陸，衝擊輝達股價一度大跌逾7%。

截至台北時間17日晚間11點50分，道瓊工業指數上漲119.06點（或0.35%），暫報點34103.60；那斯達克指數上漲1.34點（或0.01%），暫報13569.33點；標普500指數上漲12.54點（或0.29%），暫報4386.17點；費城半導體指數下跌13.71點（或0.39%），暫報3488.81點。

5大科技巨頭中，僅臉書母公司Meta小漲0.63%，蘋果、谷歌母公司Alphabet、微軟與亞馬遜全部走跌。半導體類股方面，輝達早盤一度重挫逾7%，稍後跌幅收斂至3.65%，超微跌0.52%，台積電ADR漲0.17%，聯電ADR漲0.89%。

美國公布9月零售銷售數據遠高於預期，引發投資人擔心，美國聯準會（Fed）可能將利率長期維持在高檔，甚至有可能升息。Sanders Morris Harris董事長George Ball表示，地緣政治與通膨憂慮不但加劇市場的消極情緒，同時也可能阻礙股價進一步上漲。