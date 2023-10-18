進口雞蛋持續延燒！國民黨及民眾黨立委於9月27日提案「要求農業部與相關單位，應於10日內，提供有多少蛋廠把進口蛋標示成台灣蛋？數量多少？去了哪些通路？做成什麼產品？並公布在官網上。」，本報記者取得液蛋相關流向，除了有36萬餘公斤標示不實液蛋在畜產會庫存外，混蛋且標示不實的進口雞蛋流向包括知名食品大廠、團膳業者、糕餅業者等都用到。

據衛福部調查9家「中央畜產會調度殼蛋給殺菌液蛋加工業者資料」指出，進口蛋包括製成產地標示為台灣的溏心蛋，也有洗選後再提供給業者製成茶葉蛋，至於外界關心標示不實的液態混蛋則提供給包括知名食品大廠、團膳業者、糕餅業者等。

但也有部分業者因蛋品品質不佳全數銷毀，還有業者稱客戶指定不要進口蛋產品，已全數銷毀。

此外，中央畜產會委託業者代工生產的冷凍殺菌液蛋並未調度或販售，均貯存於承租凍庫作為庫存，據統計，截至10月3日為止，冷凍殺菌液蛋共庫存達86萬9970公斤，其中原產地標示錯誤達36萬50公斤。