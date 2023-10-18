總統大選藍白合成為關鍵，但在野整合的會談仍在尋求共識。媒體人陳鳳馨17日在《頭條開講》節目強調，藍白雙方要有誠意，先不要去揣測對方是惡意的，希望藉由滾動式的會議，把每一次的相同點建立得更多，把一個個相異點去除掉。總統人選產生方式沒有共識，就一次一次一次談，但如果把每一件歧異放大，說是對方要創造障礙的話，就會感覺到雙邊「都是你害的」情緒，如果最後破局，恐連棄保的機會都沒有了。

「我不去揣測這裡面每一個人背後是什麼樣的想法，畢竟我不是他們肚子裡頭的蛔蟲！」陳鳳馨表示，不敢說這裡面有沒有私心，但至少雙方要有誠意，所謂的要有誠意是指說，我先不要去揣測對方是惡意的，所以會希望他藉由滾動式的會議，把每一次的相同點建立得更多。

「把一個一個的相異點，取消、去除掉！」陳鳳馨指出，這些點裡頭，包括他們要舉行三場辯論，這是相同點；雙方要把立法委員的席次極大化，這是相同點。對於最後產生總統人選的方式，雙方沒有共識，「我覺得就一次一次一次地談！」

陳鳳馨強調，所謂的民主初選有他的優勢存在，但是時間就是民主初選最大的劣勢，因為只要時間一直這樣地往下去，就不太可能有所謂的民主初選，到最後還是必須要用民調來做決定。「我也不認為侯辦這邊沒有一個，我要用民調來決定一切的基本想法，我認為他們有！」

陳鳳馨提到，最後即便是要做民調，跟什麼樣的民調公司、這裡面手機的比例佔多少、市話的比例佔多少、題目是如何地設計、要不要排綠民調？「我告訴你，每一件事情都值得吵！」如果你把每一件歧異拿出來放大，說是對方要創造障礙的話，這件事情就永遠沒完沒了。不只拖時間，真正的問題在於，現在已經感覺到雙邊的情緒，那個情緒是在於說：都是你害的！

陳鳳馨直言，當大家期待很高，結果卻認為說都是你害的，這件事情行不成之後，「我要告訴各位，連最後棄保的機會都沒有了！」