巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，打響以巴戰爭，就有一名以色列人，靠著特斯拉從哈瑪斯的魔掌中逃出，消息傳出後引發熱議，特斯拉執行長伊隆馬斯克(Elon Musk)也特地在底下留言「慶幸你逃出來」。

根據以媒「CTech」報導，一名緊急應變小組的男子，7日前往以色列南部Mefalsim途中，被10多名哈瑪斯成員認出來，追著他開槍，並試圖射擊引擎和油箱引發爆炸，但未能成功。

該名男子逃過死劫後，向媒體透露，哈瑪斯成員開著數量豐田卡車，手持AK-47以及固定式機槍，看到自己的特斯拉後就瘋狂開火，並且瞄準車頭與車尾打，但特斯拉是電動車，因此逃過一劫，但車身滿是彈孔。

以色列自由黨領袖、前財政顧問吉拉德(Gilad Alpe)轉貼了這則消息，直言難以置信，全車至少有百餘個彈孔，但仍能繼續行駛，馬斯克則是在底下留言「恭喜他逃脫成功」。

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