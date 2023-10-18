巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前突對以色列發動突襲，引來以軍的大規模空襲報復，連帶讓「美版一帶一路」計畫跟著告吹。郭正亮17日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，一帶一路是人類史上最大的計畫，第一個中歐班列就極其困難，結果竟然搞成了。大陸還在非洲天女散花，從點到面形成區域論壇。對比之下讓美國慌了，提了三個戰略要對抗，但大型基建企業都不在美國，加上政黨輪替及民營要獲利，使長期規畫做不出來。

「我有看到一個資料，中國大陸他就9家機件承包商，佔了全世界的基礎承包33.7％！美國大概是13點多％，這落後太遠了！」郭正亮表示，日本大概是11％。那就是一個共同發展的過程，就是共同繁榮，因為中國大陸的體制造成的，很多東西做久了就會熟練。

郭正亮指出，比如說中鐵建就是專門做地鐵，做久了就很熟；比如說招商局，他就是做碼頭；比方說三一重工、建華重工，他就做龍門吊（起重機）。中國大陸就是因為他的體制，就會結合政策銀行，結合國家外交的長期戰略，就容易有成果。

「要對比來看，才看得清楚！」郭正亮強調，美國事實上很慌，所以前後提了三個戰略要對抗，一個就是全球基建6000億，到現在沒有一個case；歐盟也急，歐盟自己也弄了3000億，到現在也還沒有看到case！

郭正亮提到，三方走廊等概念也是美國推的，說要從以色列拉到沙烏地阿拉伯、拉到印度，現在也完蛋了，因為這個是假設沙烏地阿拉伯跟以色列合作。簡單講，美國那個體制要來推基建是非常困難，大型的基建承包商都在中國大陸跟歐洲；第二個就是他會政黨輪替；第三個他都是民營企業，人家都是將本求利，不可能允許融資那麼久！他投資五年就要出場，他要獲利了結的，這就使得你長期的規劃做不出來。

前立委蔡正元補充，巴菲特投資比亞迪也才十年就出場了。「那還是一個企業，如果是公共工程，他一定要回本的！」郭正亮直言，中國大陸看的就是他跟友邦的關係，他會看得很遠。看到非洲的一些情況，可以說是天女散花，到處都是中國大陸協建的水電站，然後逐漸就弄成一個面，然後這些國家就又有一個區域論壇。「因為是人類史上最大的計畫！所以大家當然認為：這個怎麼可能成功？」

「第一個東西就非常困難：中歐班列！那個就極度困難，結果竟然被他搞成了！」郭正亮驚呼，那個沿線多少國家？要讓鐵軌能夠接起來，還有關稅問題要去談判，那個極其複雜！軌距還不一樣，後來有那個自動換軌的技術，「結果竟然被你搞出來了！」