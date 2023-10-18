投資人消化美國超出預期的零售銷售數據和包括大銀行在內的企業財報，美國股市今天平盤作收。

道瓊工業指數微漲13.11點或0.04%，收33997.65點。

標準普爾指數微跌0.43點或0.01%，收4373.20點。

那斯達克指數小跌34.23點或0.25%，收13533.75點。

費城半導體指數下挫27.848點或0.80%，收3474.664點。（譯者：陳政一）1121018

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