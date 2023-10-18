全球IC通路產業板塊，9/14出現大挪移，台廠文曄（3036）宣布以38億美元、約當1200億新台幣，現金併購加拿大通路商Future Electronics。「文曄吃下Future，有點讓人意外，市場原本預期應該是雙A或是大聯大有機會。」一位通路商向CTWANT記者分析，不過，兩家合併後互補效果應該是最好的，這是台廠的重大里程碑。

根據CMoney網站資料，2022年艾睿營收約為371億美元、安富利約263億美元、大聯大約258億美元，依序為全球前三大，文曄約190億美元排名第四，Future則以60億美元排名第七，也就是說，文曄併購Future後，將一舉超越大聯大，打入全球前三名。

儘管文曄和Future是IC通路同業，但再併購案之前，大家各做各，鮮少有往來。Future為老牌IC通路商，由Robert G. Miller在1968年11月創立，總部位於加拿大魁北克省， Robert G. Miller擔任執行長，一直維持私人公司沒有掛牌上市，十分低調，直到2023年2月，創辦人離婚後遭指控爆出性醜聞，他雖否認指控但也卸下董事長及執行長職務，改由全球銷售暨行銷執行副總裁Omar Baig接任。

Future創辦人交棒後，隨即決定出售持股，三月間便委託財務公司向全球一線IC通路商邀請出價，並與候選企業面談。「因為Robert G. Miller家族沒有人想要接下公司，接班問題也是這次出售的主因。」一名通路商業務主管告訴CTWANT記者。

Future全球銷售暨行銷執行副總裁Omar Baig接任董事長及執行長，也將進入文曄董事會。（圖／翻攝自Future Electronics官網及Strategic Financial Group, LLC臉書）

月前，Future確定「嫁給」文曄，嫁妝是1200億新台幣現金，足足是文曄股本102億元的約12倍，跌破業界人士眼鏡。對於是否有出價爭取Future？大聯大沒有回應CTWANT記者。至於艾睿、安富利，通路業者則研判，願意出的價格應該不會太高。

「之前就有聽說Future想要出售，市場上大家也都以為，應該會是由艾睿、安富利或是大聯大娶親成功，但從市場版圖來看，不過這樣的合併對Future來說，會有一種被吃掉的感覺，跟文曄的合併，應該還是可以保有話語權，這應該是Future團隊所考量的關鍵。」一位通路高層分析。

在通路商業者眼中，「小而美，是業界普遍對Future的形容，因為比營收，Future的營收規模大約僅是文曄的三分之一，但是比獲利，Future的毛利率約18-20%，這在通路業是相當少見的高水準。」

「除了營收組合的互補外，文曄願意讓Future執行長Omar Baig加入董事會，確保既有團隊及雙總部架構，並訴求雙方合併將可躍居全球最大，應該就是讓Future點頭同意的關鍵。」一位通路商這樣判斷。

事實上，文曄科技董事長鄭文宗在併購案記者會上，即公開對Future「示好」，他分析併購案的優勢，「對文曄、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄高度互補。」

Future創辦人Robert G. Miller因爆發醜聞而辭去董事長及執行長。（圖／加拿大時訊）

「Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運，並為公司提供寶貴價值。文曄將邀請Future執行長Omar Baig在交易完成後加入文曄的董事會，並期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。」鄭文宗說。

法人分析，從營收比重來看，Future的工業應用約佔其總營收的45%，再來則是消費性產品21%及汽車電子12%，另外通訊約10%，電腦及其週邊產品則約4%，而文曄的通訊及手機相關營收佔比約為50%，至於工業應用則僅佔11%。

「文曄併購Future，從雙方營收及獲利的數字來看，確實有加分效果，因為雙方的主要市場及產品類別，都有相當部分的互補作用，文曄主要是大中華市場為主，Future則是歐美市場，只要能維持1+1=2的水準，對文曄來說，就是一個不錯的交易。」光電協進會特約顧問柴煥欣告訴CTWANT記者說。

「不過真正的考驗則是在合併之後，從過去台廠併購歐美廠商的案例來看，企業文化帶來的管理差異，往往是一個大問題，而且通路商的特性是貿易，換言之，通路商除了要顧好客戶外，也要跟供應商維持好關係，否則一旦供應商決定停止代理授權，這就可能引發新的變數出現。」柴煥欣說。

更多 CTWANT 報導