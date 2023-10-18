新北市新店區中正路是當地精華路段，在車水馬龍中卻藏著「全家皆為障礙者」的身障悲歌。劉家人在此居住數十年，由智能不足的母親拉拔同樣患有智能障礙的3個兒女長大，一家人擠在狹小、潮濕的環境裡度日，如今輕度智能障礙的劉家小弟竟成經濟支柱，得擔起照顧一家人的重責大任。

據了解，73歲的林姓老婦幼時因高燒不退，造成腦部嚴重受損引發智力退化，最終造成智能障礙，但她生性開朗，年輕時透過親友做媒，結識出身望族的劉男，陸續生下3兒女，但這3姊弟自出生就智能不足，狀況最好的小弟劉弟仍與母親一樣是輕度智能障礙。

因發燒造成智力退化的林婦含辛茹苦，一手帶大生來就有「智能缺陷」的3姊弟。（圖／趙世勳攝）

「爸爸以前喜歡賭博，全家的積蓄都賭光光了。」劉弟（45歲）透露，父親生前好賭且遊手好閒，將微薄家產敗光，一家人僅能在遠房親戚的土地上搭建簡單平房，過著寄人籬下的生活，父親年老後失明，最後因病情嚴重無力治療而逝世，全家人也因沒有任何教育程度及工作經驗，只能靠政府發放的補助金過生活。

「早上我們會去慈濟做手工，結束後可以換午餐吃。」林婦面露微笑表示，目前全家人的補助加總約3萬多元，經濟重擔則落在老么劉弟身上，全家人靠著他擔任社區清潔工的薪資與補助金糊口，所幸全家人物慾低、需求少，在好心人的幫忙下也能度日。

「很忙啊，但很踏實。」劉弟透露，家中的姊姊與哥哥因天生就有重度智能缺陷，一日三餐都靠著母親做飯餵養，他則早上出門上班，下午回家分擔家務，靠他和媽媽共同合作替兄姊洗澡，每天都像陀螺般四處打轉，而兄姊的笑容則是支持他撐下去的最大動力。

面對外界善心人士的關心，劉弟坦言目前最擔心的是居住問題，矮小的平房旁邊長了一棵傾斜的大樹，盤根錯節的樹根逐漸將僅存的生活空間吞噬，甚至因屋齡已超過40餘年，殘破不堪的屋頂每逢大雨就會開始滲水淹水，讓他不禁擔心往後的日子該怎麼生活，只要得知又要下雨，他的心情就會開始忐忑不安。

輕度智能障礙的老么劉弟是目前家中唯一的經濟支柱，全家人靠著補助及他微薄的清潔工收入度日。（圖／趙世勳攝）

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