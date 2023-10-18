新北市新店區劉姓一家人都領有身心障礙手冊，靠著輕度智能障礙的林姓母親（73歲）和小兒子扛起照顧全家的重任，他們擠在昏暗狹小的老屋內度日，由於屋齡已超過40餘年，多處因年久失修殘破不堪，每逢大雨就會滲水甚至淹水，一旁大樹也朝家中肆意生長，此外，多年來借電給他們的鄰居近日打算撤掉電表，讓劉家陷入屋毀斷電的危機中。

據了解，劉家居所之下土地為新店區望族「劉氏宗親」所持有，他們一家四口僅是以遠親身分借住該處，而長年缺乏修繕的老屋已慘遭一旁的大樹吞噬，卻因土地持分問題太複雜，遲遲無法解決，讓劉家陷入「樹木吞屋」的擔憂中。

盤根錯節的樹根隨著時間的日積月累，逐漸吞噬一家四口的生存之地。（圖／趙世勳攝）

不僅如此，當初在建屋時管線未妥當規劃，導致劉家在幾十年的生活裡都仰賴向鄰居借電過生活，近日對方表示想將電表移除，全家人恐在不久後就得面臨「缺電危機」，讓目前身為一家之主的劉弟（45歲）相當錯愕，只好找上當地里長求助。

「不知道未來的日子在哪。」一間扛起家中重任的劉弟無奈表示，他自己是輕度智能障礙患者，每日光照顧兄姊就已讓他身心俱疲，如今不但得處理缺電問題，又遇到土地產權持分的複雜狀況，所有問題都變得更加棘手難解，讓他苦不堪言一度喘不過氣，只能盡其所能的調適心情，相信「天公疼憨人」，生活將會自尋出路。

當地里長蔡伯健指出，去年他透過善心人士的介紹，了解到一家四口的現況，也透過各管道的協助，成功協助長年沒工作的劉弟找到穩定的社區清潔工一職，看到劉弟能打起精神重拾自理能力，讓他感到十分欣慰及感動。

而針對一家四口未來的「居住安全」，蔡伯健表示，由於土地持分問題，許多事仍得經過各方面協調，即便私人土地問題被解決，卻也因樹木過大以致移樹時需要更高技術，對於劉家面臨的諸多困境，里辦公室仍在研議中，不希望一家四口流離失所，同時也呼籲社會各界能多投入弱勢急難救助，讓地方上的「弱勢協助」行動不再只是單槍匹馬。

里長蔡伯健呼籲各界應多關注地方弱勢，讓「弱勢急助」不再是單槍匹馬。（圖／趙世勳攝）

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