20歲樂天女孩熊霓日前遭爆與64歲「綜藝天王」胡瓜關係甚密，當時熊爸跳出來護女，強調愛女錄影時都有媽媽陪同，嚴正否認傳聞。時報周刊CTWANT月初再度捕獲熊霓外出，她的身邊果然有媽媽相伴，母女倆一同搭乘捷運，但熊媽卻中途脫隊，重獲自由的熊霓，一晚連續約會2男，空檔期間還抽空和一名男子視訊，行程滿檔，難怪不方便讓媽媽打擾。

熊霓與媽媽一起搭捷運。（圖／本刊攝影組）

和媽媽分道揚鑣後，獨自行動的熊霓警戒心十分強，不停來回走似乎怕被發現行蹤。（圖／本刊攝影組）

觀察完附近狀況後，熊霓在路邊與一名旁分男視訊，但只維持１分鐘就掛斷。（圖／本刊攝影組）

熊霓與一名黑衣男子碰面後，近在附近小吃店共進晚餐，氣氛愉悅。（圖／本刊攝影組）

10月05日晚間6點多，與媽媽分開後的熊霓獨自走出捷運站，一路走走停停，警戒心相當重的她，還數度回頭查看後方，甚至同一段路來來回回地走了好幾遍。經過一連串故弄玄虛的觀察後，熊霓先是買了杯茶飲，接著又站在路口觀察周圍，等卸下戒心後，她才走進巷子一隅與一名「旁分男」視訊，雖然男方臉上難掩笑意，但快樂的時間總是過得飛快，熊霓1分鐘後便火速結束對話，並與另一名黑衣男子會合。

飽餐一頓後，熊霓美腿一劈跨上黑衣男的摩托車後座離開。（圖／本刊攝影組）

熊霓與衣黑男鑽進一間招租店面看屋。（圖／本刊攝影組）

6點40分，熊霓與黑衣男走進一家小吃店，選了最裡面的角落坐下，點完餐，黑衣男還起身幫忙熊霓拿餐具，而從他T-SHIRT背面印上的字樣來看，應是0471特技肢體劇場的成員之一。2人就這樣邊吃邊聊，過程中熊霓不時露出笑容，氣氛十分愉悅。

與黑衣男分開後，一台寶馬車前來接送熊霓。（圖／本刊攝影組）

或許是認為有靠連衣帽、口罩遮掩，熊霓才放膽讓寶馬男上下其手。（圖／本刊攝影組）

走進影廳這段路，熊霓整個人已經靠在男生肩膀上，十分親密。（圖／本刊攝影組）

寶馬男直接搭著熊霓的肩，但熊霓小心翼翼環顧四周。（圖／本刊攝影組）

約莫半小時後，熊霓與黑衣男結束晚餐約會，2人走到男生的機車旁，黑衣男遞給熊霓安全帽，隨後，熊霓果然是有練過，大腳一抬跨上男子的機車，2人遊車河前往士林區一處新建築。停好機車，他們走進一處招租中的店面，簡單看完空盪盪的一樓，便上2樓參觀。20分鐘後，2人走出店面，在門口聊了幾句，男子等鐵捲門放下，便獨自騎機車離開，而熊霓則站在路邊等車。

似乎怕關係曝光，熊霓回家路上十分警戒，短短一條路回頭看4次，連寶馬男都幫忙一起看。（圖／本刊攝影組）

5分鐘後，一台白色雙門寶馬轎車停在熊霓面前，她動作熟悉地上了副駕駛座。8點12分，車子開進台北市一處公園的停車場，駕車下車是另一名身穿條紋衣服的男子。只見2人走出停車場後，男生數度將手搭在女方腰間和背後，熊霓對寶馬男的動作不但沒有任何閃躲，也沒刻意保持距離，進影廳前還黏TT地依偎著對方入場，互動十分親密。

10點47分，電影散場後，小倆口走出影城。走到人煙稀少的地方，男生再度伸手摟住熊霓，熊霓則是又升起警戒，沒走幾步頻頻回頭，短短50公尺的路，2人一共回頭看了4次，才走到停車場取車。11點8分，車子開到一處屋齡較老的社區，熊霓下車後快步走到騎樓，接著繞過轉角處走進另一個公寓大門，寶馬男則駕車離去未再回來。

對於熊霓前後約會不同男生，熊霓所屬的樂天女孩經紀人回應，「當天熊霓僅是跟朋友洽談合作事宜及聚會，不用過多聯想。」並表示，「公司對於藝人交友都不會過多詢問，也希望大家給予藝人多點私人自由的空間。」

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