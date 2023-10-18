江西省安福縣孔廟，其中敬拜著孔子、孟子與部分孔子弟子如顏回等人。（吳泓勳）。（吳泓勳攝）

安福孔廟始建於南宋紹興十二年（西元1142年），至今已有近900年歷史，是江西省保存較完整的孔廟之一，整個院落面積達1萬平方公尺（約3025坪），根據明清兩代皇帝欽定的天下孔廟樣式建造，並結合南方園林建設特點，現存主體建築有欞星門、下馬碑、泮池、圜橋、大成門、大成殿等，透過分三進貫穿在一條南北中軸線上，且利用層推進的門闕、津橋、院落來突出尊崇孔子的主題。

除了承繼「尊孔」的文化傳統外，在符合現代經濟需求下，當地官方也對孔廟周邊的歷史文化街區進行改造提升工程，要以此打造城市建設新座標、文化旅遊新名片。目標是要以「文旅鑄魂」推動城市更新，像是街區仿古升級改造、配套產業引進培育等措施等，

具體操作上，例如要打造文旅融合產業化。圍繞安福孔廟為「江西第一孔廟」的定位，包含修復狀元橋， 還原「集賢亭」、「萬仞宮牆」等歷史印跡為舉措，再現濃厚的人文底蘊，推廣開發研學旅行和國學論壇，打造安福歷史民俗文化展示平台與文旅產品的整合平台，形成當地特色的文旅產業項目。

在面貌更新上，也規劃延續孔廟建築的文化元素，以宋代建築風格為設計主基調，對周邊建築外立面進行統一改造。同時通過拆出空間、拓寬道路等，要讓老街換新顏。