江西「羊獅慕景區」因為常年雲霧蒸騰，形似「羊獅」追逐山間而得「羊獅慕」名稱。（吳泓勳攝）

位於江西武功山風景名勝區東北部的羊獅慕景區，總面積37.5平方公里。是大陸國家4A景區與國家地質遺產地。地質以花崗岩峰林地貌為主，呈現千姿百態，巍峨壯觀，更因常年雲霧蒸騰，雲氣常出現形似「羊」、「獅」追逐嬉戲於山間的神奇氣象景觀、令人思慕，因而得到「羊獅慕」之名。

但當地導覽員說，其實該名稱還有多種說法，其中一種是與南宋愛國詩人楊萬里有關，傳說他38歲第二次來到安福爬了武功山與當時的羊獅幕，在欣賞完鬼斧神工的一番景觀之後，留下了一首詩讚美。所以後來當地人就把楊萬裡愛幕的這座山峰取其音為「楊思慕」。

據了解，該景區的最高峰石雲峰海拔1766公尺，與武功山金頂峰並稱「姐妹峰」。由於地貌屬於花崗岩峰林為主，因此以奇峰疊嶂、怪石險俏、雲海飛瀑、萬物鬥妍、霧凇冰雪為主要特色，更時有佛光、雲海、日出，讓人如入仙境，歷史上也有許多人遁入此山修仙修道。

目前，景區已先後建成凌雲棧道、金牌山等景區，建有總長3780公尺、高低落差1067公尺的高空纜車，搭配有5200公尺的懸空棧道與山谷游步道、高山滑道、仿古四合院、度假酒店等旅遊設施，從過往文人騷客讚詠的名山，搖身一變為現代集生態遊覽、休閒度假、戶外運動為一體的山嶽型旅遊勝地。